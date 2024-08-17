كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهدافها حشود العدو، اليوم السبت، في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة/ شاهدوا

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم السبت، مشاهد لاستهدافها حشود الاحتلال في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد وجّه مجاهدو القسام رسالة لقادة الاحتلال يسخرون فيها من طائرات الاستطلاع الصهيونية، وقال احدهم: “اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك”…

وظهر في مقطع الفيديو مجاهدو الكتائب وهم يعدون الصواريخ ويجهزون التوصيلات اللازمة قبل الإطلاق بأحد الأنفاق، بينما يخاطب أحد العناصر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قائلا إن طائراتهم الاستطلاعية غير مجدية.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام -اليوم السبت- تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بجيبين لقوات الاحتلال والاشتباك مع من تبقى من الجنود الإسرائيليين، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وذلك في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها قد رصدوا هبوط مروحيات للإجلاء بعد تفجير العبوتين والاشتباك مع جنود العدو في تل الهوى”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن 11 جنديا على الأقل أصيبوا بجراح متفاوتة في حدث أمني بقطاع غزة، دون توضيح طبيعته.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت المقاومة استهدافها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، خاصة في رفح وخان يونس، وأوقعت عددا من الجنود بين قتيل وجريح، كما أعلنت تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة لهم.