كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهدافها حشود العدو، اليوم السبت، في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة/ شاهدوا

17 أغسطس، 2024

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-  اليوم السبت، مشاهد لاستهدافها حشود الاحتلال في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد وجّه مجاهدو القسام رسالة لقادة الاحتلال يسخرون فيها من طائرات الاستطلاع الصهيونية، وقال احدهم: “اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك”…

وظهر في مقطع الفيديو مجاهدو الكتائب وهم يعدون الصواريخ ويجهزون التوصيلات اللازمة قبل الإطلاق بأحد الأنفاق، بينما يخاطب أحد العناصر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قائلا إن طائراتهم الاستطلاعية غير مجدية.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام -اليوم السبت- تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بجيبين لقوات الاحتلال والاشتباك مع من تبقى من الجنود الإسرائيليين، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وذلك في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها قد رصدوا هبوط مروحيات للإجلاء بعد تفجير العبوتين والاشتباك مع جنود العدو في تل الهوى”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن 11 جنديا على الأقل أصيبوا بجراح متفاوتة في حدث أمني بقطاع غزة، دون توضيح طبيعته.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت المقاومة استهدافها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، خاصة في رفح وخان يونس، وأوقعت عددا من الجنود بين قتيل وجريح، كما أعلنت تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة لهم.

17 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

قيادي في حماس: حديث بايدن عن قرب التوصل الى وقف النار في غزة مجرد “وهم”، ونحن أمام فرض إملاءات أميركية

17 أغسطس، 2024

استشهاد 10 أشخاص، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مبنى بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وحزب الله يرد/ فيديو

17 أغسطس، 2024

ترامب يعلن ع المكشوف: إسرائيل مساحتها صغيرة على الخريطة، والمطلوب توسعتها بالحصول على المزيد من الأراضي !!!

17 أغسطس، 2024

نتنياهو يحاول شراء الوقت لتأجيل هجوم ايران وحزب الله.. انتهاء جولة مفاوضات الدوحة دون نتائج تُذكر، وحماس تنفي أي تقدم

16 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى