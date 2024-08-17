قيادي في حماس: حديث بايدن عن قرب التوصل الى وقف النار في غزة مجرد “وهم”، ونحن أمام فرض إملاءات أميركية

رأى القيادي في حماس، سامي أبو زهري أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو “وهم”، وذلك غداة تقديم واشنطن مقترحا جديدا لهدنة بين إسرائيل والحركة.

وقال أبو زهري في بيان لوكالة فرانس برس إن “الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم”، مؤكدا أن “الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق… لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية”.

وقد توقفت محادثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة امس الجمعة، لكن من المقرر أن يجتمع المفاوضون مجددا الأسبوع المقبل سعيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة وتحرير ما تبقى من محتجزين إسرائيليين.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن “لم نتوصل إليه (الاتفاق) بعد”.

وكان بايدن قد عبر، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.

وحذر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن التوصل إلى اتفاق بات قريبا.

وقالت الولايات المتحدة وقطر ومصر في بيان مشترك إن واشنطن قدمت مقترحا جديدا يعتمد على نقاط تم الاتفاق عليها في الأيام القليلة الماضية ويضيق هوة الخلاف بين الجانبين بما قد يسمح بتنفيذ سريع لاتفاق.

وقال الوسطاء إنهم سيواصلون العمل على الاقتراح في الأيام المقبلة.

أ ف ب