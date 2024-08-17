جيش العدو يعترف، اليوم السبت، بمقتل قائد سرية برتبة رائد خلال معارك وسط قطاع غزة

17 أغسطس، 2024

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار المقاومة بالتصدي للاحتلال على كافة محاور القتال.

وأشار جيش الاحتلال، إلى ان الضابط الإسرائيلي الذي لقي حتفه على أيدي المقاومة الفلسطينية، هو “قائد سرية في كتيبة الإسناد اللوجستي”.

يأتي ذلك في ظل فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهداف عدوانه على قطاع غزة رغم مرور أكثر من 10 أشهر على اندلاع الحرب الدموية، بما في ذلك القضاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” واستعادة الأسرى الإسرائيليين.

ولا تزال المقاومة الفلسطينية تعلن بوتيرة يومية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين، فضلا عن إطلاقها الصواريخ ضد مواقع للاحتلال بين الحين والآخر، الأمر الذي يؤكد احتفاظها بقدراتها الصاروخية على الرغم من الحرب المدمرة.

17 أغسطس، 2024

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