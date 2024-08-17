استشهاد 10 أشخاص، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مبنى بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وحزب الله يرد/ فيديو

بيروت – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأوضحت الوزارة من بين الشهداء سيدتين وطفل.

ونفت مصادر إعلامية لبنانية أن يكون القصف قد استهدف منشأة عسكرية لحزب الله، مؤكدة أنه استهدف مبنى سكني مدني.

وسبقت هذه الغارة سلسلة من الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية، أدت إحداها إلى استشهاد شخص في بلدة عيترون جنوبي لبنان، وقد نعاه حزب الله فته أحد مقاتليه.

وارتفع بذلك عدد قتلى حزب الله إلى 412 منذ بدء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أمس الجمعة باندلاع حريق هائل في سهل مرجعيون جراء سقوط قذيفة ضوئية إسرائيلية قبالة مستوطنة المطلة، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات كفركلا ويارون ودير سريان والطيبة.

من جانبه، أعلن حزب الله، امس الجمعة، أنه شن عدة هجمات على مواقع إسرائيلية، إحداها بمسيرات انقضاضية على مقر كتائب المدرعات في ثكنة راوية قرب الحدود.

وتشهد الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال، وحزب الله اللبناني، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويرهن “حزب الله” وقف هجماته على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الأخير حرب مدمرة يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على غزة، أسفرت حتى عن أكثر من 40 ألف شهيد، وما يزيد عن 92400 جريح معظمهم أطفال ونساء، و10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ تجاه صفد ومحيطها

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن عشرات الصواريخ أُطلقت من جنوب لبنان تجاه منطقة صفد ومحيطها في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وتحدثت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه صفد التي تعد “عاصمة الجليل الأعلى”.

فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن أحد الصواريخ “أصاب بشكل مباشر مبنى في المنطقة”.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) إنها “لم تتلق بعد تقارير بوقوع إصابات”.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “نحو 40 صاروخا أطلق من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى”، دون تفاصيل أكثر.

وصباح السبت، ذكرت “يسرائيل هيوم” أن هناك “حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على النبطية” جنوبي لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي طلبت من سكان الجليل الأعلى، بما في ذلك بلدات لم يتم إخلاؤها، البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية.

مصادر لبنانية: ارتفاع عدد الشهــ ــداء إلى 9 جراء قصف الاحتــــلال لمبنى سكني يؤوي سوريين في منطقة وادي الكفور قضاء النبطية جنوب لبنان. pic.twitter.com/pdcalZIqEc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 17, 2024