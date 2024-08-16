مكافحة الأوبئة: إجراءات على جميع المراكز الحدودية والمطارات في الأردن لرصد جدري القردة

صرح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الجمعة، إنّه لم يسجل في الأردن أي حالة بجَدري القردة حتى اليوم.

وأضاف البلبيسي، لقناة “المملكة” أن هناك إجراءات على جميع المراكز الحدودية والمطارات في الأردن لرصد جدري القردة.

وأشار إلى أنه لا يوجد علاج نوعي لمرض جدري القردة، ولا يوجد مطعوم مخصص له.

وبين البلبيسي، أن انتشار جدري القردة خارج الدول الإفريقية محدود جدا؛ لكن يجب أخذ الإجراءات الاحترازية في كل الدول.

وكان قد دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، البلدان المتضررة من فيروس جدري القردة (مبوكس) إلى العمل معا، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس خارج المنطقة الإفريقية في السويد.

وأشار غيبريسوس، في منشور له بحسابه على منصة “إكس” اليوم الجمعة، إلى أن اكتشاف أول حالة لفيروس جدري القردة في السويد يؤكد أن البلدان المتضررة يجب أن تتصدى للفيروس معا.

ودعا جميع البلدان إلى زيادة المراقبة وتبادل البيانات والعمل على فهم كيفية انتقال المرض بشكل أفضل.

كما دعا غيبريسوس البلدان إلى تبادل الأدوات مثل اللقاحات وتطبيق الدروس المستفادة من حالات الطوارئ الصحية العامة السابقة التي أثارت قلقا دوليا عند معالجة التفشي الحالي.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية، امس الاول، فيروس جدري القردة “حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية”.