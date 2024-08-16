مسيرةٌ حاشدةٌ بعد صلاة الجمعة اليوم وسط عمان وأخرى في اربد، إسنادًا للأسرى في سجون العدو الصهيوني/ فيديو

بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، شاركت حشود كبيرة بعد صلاة الجمعة اليوم ، في مسيرة خرجت من المسجد الحسيني في وسط البلد في العاصمة عمان، اسناداً للأسرى الأحرار في سجون العدو الصهيوني الغاشم.

وقد أكد المشاركون في المسيرة التي جاءت تحت شعار “أسرانا أيقونة الصمود على طريق النصر والتحرير”، على الدعم الشعبي الأردني المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف شلال الدم والمجازر المتواصلة تحت مرأى ومسمع العالم .

وهتف المشاركون في المسيرة للأسرى في سجون الاحتلال وانتصروا لهم ، مؤكدين على دعم المقاومين والمجاهدين في فلسطين وغزة .

كما شارك المئات من أبناء محافظة اربد في المسيرة الشعبية التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تحت شعار “أسرانا أيقونه الصمود على طريق النصر والتحرير” وانطلقت من أمام مسجد الهاشمي وسط البلد وجابت السوق التجاري.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة باعتبارها السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال، مؤكدين تضامنهم ودعمهم صمود الأهل في كلّ أنحاء فلسطين وخاصة قطاع غزة.

واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية الرسمية المتخاذل تجاه ما يتعرّض له الأهل في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد جيش الاحتلال الصهيوني ومشاركة عسكرية واقتصادية وسياسية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما طالبوا بوقف الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية.

حشود كبيرة من وسط البلد .. " أسرانا أيقونة الصمود على طريق النصر والتحرير " 1 pic.twitter.com/RGhgu6OzQM — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) August 16, 2024