ترامب العاهر يصف المناصرين في أمريكا للفلسطينيين بانهم “بلطجية من أنصار حماس” ويهدد بترحيلهم

واشنطن- قال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم امس الخميس، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أحدث لقاءاتهما في يوليو تموز إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أسرع وقت، لكن الرئيس السابق انتقد أيضا المطالبات بوقف إطلاق النار.

وقال ترامب للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي بحسب رويترز امس ‬الخميس: “إنه يعرف ما يفعله.. شجعته على إنهاء ذلك… يجب أن ينتهي الأمر بسرعة، لكن بانتصار.. حقق انتصارك وانه المسألة. يجب أن يتوقف ذلك.. يجب أن يتوقف القتل”.

وكان ترامب يشير إلى اجتماعه مع نتنياهو بمقر إقامته في أواخر يوليو تموز، عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة. والتقى في ذلك الوقت أيضا بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كاملا هاريس.

وخلال فعالية في وقت لاحق من يوم الخميس تتناول معالجة معاداة السامية، انتقد ترامب دعوات بايدن وهاريس التي استمرت شهورا لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب “منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.. تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار”، مضيفا أن ذلك “ليس من شأنه إلا منح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على غرار هجوم السابع من أكتوبر”.

وأضاف “سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه للانتصار لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة”.

وفي نفس الفعالية، وصف ترامب أيضا المناصرين للفلسطينيين الذين يطالبون بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل بأنهم “بلطجية من أنصار حماس” و”متعاطفون مع التطرف”. وهدد باعتقالهم وترحيلهم من الولايات المتحدة إذا أصبح رئيسا.

ومن جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ترامب قوله إن “مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخارطة، ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها”.