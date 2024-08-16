أسبوع ساخن.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس وإشعال النيران

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، كما تنبه إلى خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة،

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 22، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.