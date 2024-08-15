فظاعة.. عدد الشهداء في قطاع غزة يتجاوز، اليوم الخميس، 40 ألفاً والمصابين 92 ألفاً

15 أغسطس، 2024

غزة – أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفا وخمسة شهداء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 92 ألفا و401 إصابة.

وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، 40 شهيدا وشهيدة، و107 إصابات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ومن جانبه، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش ان نسبة الأطفال من إجمالي الشهداء 33% ونسبة كبار السن 8.6% ونسبة النساء 18.4%.

15 أغسطس، 2024

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