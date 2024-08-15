صدّق او لا تصدّق.. ترامب يحثّ نتنياهو على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة !!

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة ملف إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت إحدى تلك الوسائل: “تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء (أمس)، وناقشا اتفاقي تبادل الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار”.

وقال أحد المصادر لموقع “أكسيوس”: “دعوة ترامب كانت تهدف إلى دفع نتنياهو لقبول الصفقة”، وأضاف أن “المحتوى الدقيق للمحادثة غير معروف”.

ويوم أمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: “أكد عبد العاطي، خلال الاتصال مع بلينكن، على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية”.