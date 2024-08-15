صدّق او لا تصدّق.. ترامب يحثّ نتنياهو على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة !!

15 أغسطس، 2024

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة ملف إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت إحدى تلك الوسائل: “تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء (أمس)، وناقشا اتفاقي تبادل الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار”.

وقال أحد المصادر لموقع “أكسيوس”: “دعوة ترامب كانت تهدف إلى دفع نتنياهو لقبول الصفقة”، وأضاف أن “المحتوى الدقيق للمحادثة غير معروف”.

ويوم أمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: “أكد عبد العاطي، خلال الاتصال مع بلينكن، على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية”.

15 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

فظاعة.. عدد الشهداء في قطاع غزة يتجاوز، اليوم الخميس، 40 ألفاً والمصابين 92 ألفاً

15 أغسطس، 2024

عيال زايد يلعبون بالنار.. الإمارات «فارساً شهماً» في خدمة الاحتلال الصهيوني

15 أغسطس، 2024

ولي العهد السعودي يبدي خشيته من التعرض للاغتيال إذا وافق على التطبيع مع إسرائيل

14 أغسطس، 2024

وزير إسرائيلي يُكذّب نتنياهو، ويؤكد انه “كان يعلم بما سأقوم به من اقتحام للمسجد الأقصى”

14 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى