استشهاد الشابين احمد خليل، ووائل مشه إثر قصف العدو بطائرة مسيرة تجمعاً للمدنيين في مخيم بلاطة بنابلس/ فيديو

نابلس – استشهد، فجر اليوم الخميس، شابان وأصيب اربعة آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما أصيب أربعة شبان اخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقحامها اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس.

وأكد الهلال الأحمر استشهاد شابين احدهما (24 عاما)، وإصابة أربعة آخرين بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما أحمد فراس الشيخ خليل، ووائل بلال شاكر مشة، وهو أسير محرر تم الإفراج عنه في صفقة التبادل والتهدئة بين المقاومة والاحتلال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها الى أن قوات الاحتلال أحتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، مؤكدا أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقل الإصابة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل عدد من الاصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليلة، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين،

وكانت مصادر في الهلال الأحمر أكدت إصابة ثلاثة مواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال المستمر للمنطقة الشرقية بنابلس، والتي تؤمن الحماية للمستوطنين الذين داهموا مقام يوسف شرق نابلس.

وأوضح شهود عيان أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا باتجاه عدد من الشبان في شارع السوق، ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح خطيرة استشهدا على إثرها، واحتجزت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف التي أقلت أحد الشهيدين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وانتشرت في محيط قبر يوسف تمهيدا لدخول المستوطنين إلى القبر بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وأفاد شهود العيان بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على العديد من البنايات المطلة على منطقة قبر يوسف، وانتشرت في الشوارع المحيطة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية شارع السوق في مخيم بلاطة، وقامت بعلميات تجريف للبنية التحتية وتدمير ممتلكات ومركبات المواطنين.

وقد دارت مواجهات عنيفة تركزت في شارع عمان أصيب خلالها عدد من الشبان، كما اندلعت اشتباكات مسلحة داخل مخيم بلاطة وفي محيطه، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بنيران الأسلحة الرشاشة وبالعبوات الناسفة محلية الصنع.

📹 متابعة صفا| وصول الإصابات إلى مستشفى رفيديا جراء قصف طائرة مسيرة في مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/HLDJIDLmOt — وكالة صفا (@SafaPs) August 14, 2024

📹 متابعة صفا| جانب من اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس pic.twitter.com/p86Bfo4ZKR — وكالة صفا (@SafaPs) August 14, 2024