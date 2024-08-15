أبو عبيدة يكشف، اليوم الخميس، نتائج التحقيق في مقتل أسير على يد حارسه

اعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أن التحقيق الذي أجري حول مقتل أسير على يد حارسه بيّن أن المُجنّد تصرف بشكل انتقامي بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه.

وقال أبو عبيدة إن “الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى”، موضحا أن كتائب القسام ستشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن.

وفي السياق ذاته، حمّل أبو عبيدة “العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر”.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي “كسر كل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا”.

وكان أبو عبيدة قد كشف قبل أيام أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى إسرائيليين قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.

وقد حمّل أبو عبيدة حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل ما حدث، وقال إنه سيعلن عن نتائجها لاحقا.