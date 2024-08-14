وزير إسرائيلي يُكذّب نتنياهو، ويؤكد انه “كان يعلم بما سأقوم به من اقتحام للمسجد الأقصى”

سبوتنيك عربي

أكد يتسحاق فاسرلاف، وزير النقب والجليل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان على علم قبل أسبوعين باعتزامه اقتحام المسجد الأقصى.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزير فاسرلاف، أنه دائما منذ دخوله الحكومة الإسرائيلية وهو يبعث برسالة إلى المسؤولين المنوط بهم لاقتحام المسجد الأقصى دون أي مشكلة أو أزمة، خاصة وأنه يقوم بمثل تلك الاقتحامات منذ 12 عاما مضت.

وأوضح الوزير الإسرائيلي العضو عن حزب “عوتسما يهوديت/قوة يهودية” أنه قبل أسبوعين اتصل برئيس الوزراء، نتنياهو، وأرسل له رسالة تقضي باعتزامه اقتحام المسجد الأقصى وأنه يقوم بمثل هذه الاقتحامات كل فترة زمنية محددة دون أي عوائق.

وجاءت تصريحات الوزير يتسحاق فاسرلاف تعليقا على الانتقادات الموجهة “لصعوده إلى جبل الهيكل” أو اقتحامه للمسجد الأقصى، مؤكدا قيامه، أمس الثلاثاء، برفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد.

ويأتي في خطوة أثارت عملية اقتحامات بن غفير وبرفقته فاسرلاف للمسجد الأقصى، انتقادات حادة من مكتب نتنياهو، ومن قبلهم المجتمع الدولي.

فقد اقتحم مئات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن “نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام”.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن “هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا”.

وأضاف بن غفير: “يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها”.

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.