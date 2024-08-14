بينهم الأسير المحرر فايز أبو عامر.. ارتقاء 5 شهداء، اليوم الأربعاء، لدى مداهمة جيش العدو لبلدات عناتا وطمون وطوباس/ فيديو

طوباس – استشهد خمسة شبان، اليوم الأربعاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الشبان في بلدة طمون جنوب شرق طوباس. فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامينهم.

وأفاد محافظ طوباس احمد الاسعد بأن خمسة مواطنين استشهدوا جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على طمون وطوباس

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال منع طواقمه من الوصول إلى المكان المستهدف.

ومنذ الليلة الماضية استشهد 5 مواطنين في عناتا وطوباس وطمون، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 629 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.

وقد استشهد فايز فواز ابو عامر خلال محاصرة قوات الاحتلال أحد المنازل في طوباس فجر اليوم. وقامت القوات باختطاف واحتجاز جثمان الشهيد أبو عامر.

وقصفت طائرة مسيرة المنزل أسفرت عن استشهاده. وذكر جيش الاحتلال” أن قواته قتلت اربعة فلسطينيين على الاقل وإصابت عددا آخرين خلال اشتباكات. كما أعتقلت عددا من المطلوبين وصادرت وسائل قتالية”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استهدف جوا مسلحين في قرية طمون شمالي الضفة خلال عمليته العسكرية في طوباس.

وفي التفاصيل، استشهد الأسير المحرر فايز أبو عامر -صباح اليوم الأربعاء- خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني بعدما حاصرت منزله في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن المحرر فايز فواز أبو عامر استشهد برصاص قوات الاحتلال التي حاصرت منزله في منطقة الجسر في طوباس.

وذكر شهود أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة الجسر بالمدينة واختطفت الشبان الذين تحصنوا فيه بعد قصف المنزل بقذائف “انيرجا”.

وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال في المدينة مستخدمة الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وقالت كتائب القسام وسرايا القدس في بيانات صحفية مقتضبة إن مقاتليها تصدوا لقوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس فجر اليوم بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات متفرقة بعدد من المناطق في مدينة طوباس وقرية تياسير، تخللها تفجير عبوات ناسفة وإعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الشبان في منطقة الجسر في مدينة طوباس، وتمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام، فيما توجهت قوة كبيرة للمكان.

وقالت مصادر محلية: إن طائرات هليكوبتر للاحتلال نقلت إصابات لجنود في طوباس من على حاجز تياسير، وأكدت أن قوات الاحتلال ما تزال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة طوباس بعد تأكيد إصابة عدد من الجنود في الاشتباكات الدائرة هناك.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الاحتلال تعمل في طوباس وطمون، وقتلت أحد المقاومين الفلسطينيين وأصابت آخرين خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة الجسر.

مصادر محلية: إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال وسط طوباس. pic.twitter.com/kwN2stuegh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 14, 2024