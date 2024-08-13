هيئتان بحريتان بريطانيتان تبلغان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجارين قرب الحديدة باليمن

13 أغسطس، 2024

القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات تستهدف حركة الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وأفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أيضا برصد سفينة تجارية لوقوع انفجارين “قريبين للغاية” على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن سفينة على بعد 97 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها.

والسفينتان وطاقماهما بخير وتتجهان إلى الميناء التالي.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثيين التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

13 أغسطس، 2024

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