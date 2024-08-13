استشهاد الشاب معتز صرصور برصاص قوات العدو خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة فجر اليوم الثلاثاء/ فيدبو

13 أغسطس، 2024

رام الله – استشهد شاب، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة فجرا.

فقد أفادت مصادر طبية ومحلية بأن الشاب معتز صرصور من مخيم الأمعري أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في الصدر، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور أيسر البرغوثي، وحي ام الشرايط في البيرة وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور خالد الخاروف، قبل تفجيرها للشقتين.

واندلعت مواجهات في حيي الطيرة وأم الشرايط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص، من بينهم الشهيد صرصور، وشاب دعسا بآلية عسكرية.

يذكر أن البرغوثي والخاروف نفذا عملية إطلاق نار على مركبة إسرائيلية مطلع العام الجاري، في منطقة عيون الحرامية شمال رام الله.

وباستشهاد الشاب صرصور، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 624 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم 145 طفلا، و9 سيدات.

 

13 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

أمريكا طلبت من تركيا إقناعها بتهدئة التوترات.. إيران ترفض دعوات أوروبية لضبط النفس وسط توتر في الشرق الأوسط

13 أغسطس، 2024

أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى صهاينة قاما، في حادثتين منفصلتين، بقتل أسير وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.

12 أغسطس، 2024

بينهم 345 امرأة و700 طفل و94 صحفياً.. إسرائيل اعتقلت 10 آلاف فلسطيني من الضفة والقدس بعد السابع من أكتوبر

12 أغسطس، 2024

في عملية مشتركة.. كتائب القسام وسرايا القدس تتصيدان “البط” الصهيوني في منطقة الزنة شرق خانيونس/ شاهدوا

12 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى