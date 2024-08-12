مصر تكرر رفضها لعرض إسرائيلي جديد بتهجير عشرات آلاف الفلسطينيين الى سيناء

بيروت – الأخبار

أفاد مصدر مطّلع على الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية، بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم المصريين، في ما يتعلق بتشغيل معبر رفح، بأنها شهدت إعادة الحديث عن عرض إسرائيلي حول فتح «مشروط» للحدود مع مصر لاستقبال أعداد من الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض مصري.

وقد تضمّن المقترح الإسرائيلي، بحسب المصدر الذي تحدّث إلى «الأخبار»، «إدخال عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى حين الانتهاء من تأمين بعض المناطق داخل القطاع، بما يسمح بالقضاء على كتائب المقاومة بشكل كامل، مع تحديد مدى زمني لإعادة الفلسطينيين إلى غزة مجدداً».

وأوضح المصدر أن العرض الإسرائيلي جاء في وقت استشعرت فيه تل أبيب تزايد الفجوة بين القاهرة وحركة «حماس»، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مستدركاً بأن المقترح قوبل بـ«استهجان مصري، مع التأكيد على أن الأمر غير مقبول ولن يكون محل نقاش بغضّ النظر عن درجة الخلاف مع المقاومة».