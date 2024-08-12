في عملية مشتركة.. كتائب القسام وسرايا القدس تتصيدان “البط” الصهيوني في منطقة الزنة شرق خانيونس/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم الاثنين، لقطات مثيرة لعملية قنص نفذتها بالاشتراك مع سرايا القدس، في منطقة الزنة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وتظهر اللقطات مقاتلين من القسام والسرايا، خلال تمركزهما في منزل مدمر، وتجهيز بندقية الغول لاصطياد أحد جنود الاحتلال، فيما قام أحد المقاتلين بارتداء عصبتين للقسام والسرايا على ذراعه في إشارة إلى وحدة العمل في الميدان.

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وقد جلس المقاتلان يتناولان الطعام، بانتظار ظهور أحد جنود الاحتلال، من أجل قنصه، وبعد مشاهدة جندي وهو يتناول الطعام من نافذة أحد المنازل، قام القناص بالتسديد عليه، وإصابته إصابة قاتلة، حيث انفجرت الرصاصة في رقبته، ما أدى إلى سقوطه ومقتله على الفور.

ومن جانبها، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله إن رقيبا قتل وأصيب اثنان برصاص قناص من حركة حماس أمس الأحد شرق خان يونس.

الله أكبر الرصاصة مزقت رقبته.. عــاجــل | مشاهد قوية من عملية قنص جندي صهيوني نفذها مجاهدو كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/pzuyMSAhe8 — رضوان الأخرس (@rdooan) August 12, 2024