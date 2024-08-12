جيش العدو الإسرائيلي يعلن، صباح اليوم الاثنين، مقتل رقيب في المعارك الدائرة مع المقاومة بجنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب عمير جينزبيرغ، البالغ من العمر 19 عاما، قتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الأحد.

وأشار الجيش إلى أن الرقيب القتيل، وهو من كريات تيفعون، مقاتل في لواء المظليين.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت، في تقرير لها نشر في الرابع من أغسطس الجاري، أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة، وفقا لبيانات قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولم تحدد الصحيفة الإسرائيلية العدد الفعلي للقتلى وكم عدد الجرحى منهم، لكنها أضافت أن نحو 1000 جندي جديد ينضمون إلى مركز التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية كل شهر.

وفي أجدد تحديث عبر موقعه الإلكتروني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر قد بلغ 690، بينهم 330 منذ بداية المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر 2023.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن عدد مصابيه منذ بداية الحرب بلغ 4,306، بينهم 640 في حالة صعبة.