أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى صهاينة قاما، في حادثتين منفصلتين، بقتل أسير وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، مساء اليوم الاثنين، أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى إسرائيليين قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة… مشيرا إلى أنه تجري محاولات لإنقاذ حياتهن.

وحمل أبو عبيدة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية “عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى”، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل ما حدث، وقال إنه سيعلن عن نتائجها لاحقا.

وشهد قطاع غزة فجر السبت الماضي واحدة من أكبر المجازر في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية مصلى لمدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين، كانوا يصلون الفجر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا تتوفر لديهم أي معلومات استخباراتية تدعم ما جاء في البيان الأخير للمتحدث العسكري باسم حماس عن قتل أسير إسرائيلي وإصابة آخرين.

وأشار المتحدث إلى أنهم في الجيش يفحصون ما نشرته حماس.