فلسطين.. ما الحل؟

على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية، كنت ناشطاً في الشوارع وعلى شبكة الإنترنت مع نضال شعبنا من أجل العودة وتقرير المصير في مواجهة نظام استعماري وحشي لا يرحم. قرأت آلاف الكتب وكتبت بعضها بنفسي. قرأت عشرات الآلاف من الأبحاث والأوراق التحليلية (وكتبت مئات منها بنفسي). في الواقع، يمكن وصف مشكلة بلدنا بإيجاز شديد. ويمكن وصف حلها (العلاجات) بإيجاز أيضاً. إن تنفيذ الحل سيكون ممكناً وهو السبيل الوحيد لتجنب حرب عالمية كارثية.

باختصار، لدينا 15 مليون فلسطيني أصلي، وأكثر من 8 ملايين منا أصبحوا لاجئين أو نازحين قسرا (وهذا العدد يتزايد يومياً). حتى الآن قُتل أو هلك أكثر من 250 ألف فلسطيني بسبب سياسات الإبادة الجماعية منذ عام 1948. وأصيب مليون فلسطيني وسجن مليون آخر منذ عام 1948. وقع اليهود الجناة تحت تأثير فكرة تسمى الصهيونية التي تحاول إقناع الناس بأن اليهودية هي جنسية (اليهودية القسطنطينية كما أطلق عليها مارك إليس) وبالتالي فإن اليهود كجماعة ليس لديهم الحق في هذه الأرض القديمة فحسب، بل لديهم حق حصري فيها. تم جمع أكبر عدد ممكن من اليهود من جميع أنحاء العالم للاستيلاء على الأراضي الأصلية بقوة السلاح وقوات جماعات الضغط في جميع أنحاء العالم التي تذهب إلى الحكومات الغربية لتبني هذا المشروع المتمثل في التطهير العرقي والإبادة الجماعية (وتدمير البيئة وكل شيئ!).

إن المشاكل الرئيسية التي واجهت هذا المشروع الاستعماري هي 1) أنه وصل إلى الاستعمار متأخراً بعض الشيء بعد أن فقد الاستعمار جاذبيته (المدينة اللامعة على التل، والأرض الموعودة، والأعراق الأدنى وكل ذلك)، 2) المقاومة العنيدة من قبل السكان المحليين (المسيحيين، المسلمين، البهائيين، الدروز، إلخ) الذين لم يرحلوا ببساطة (انظر كتابي حول هذا الموضوع http://qumsiyeh.org/popularresistanceinpalestine/، و3) صعوبة السيطرة على المعلومات في القرن الحادي والعشرين (على سبيل المثال البث المباشر لأعمال الإبادة الجماعية تنشر على منصات التواصل).

إن الدعم للمشروع الصهيوني وسبب استمراره لفترة طويلة كان عدة أسباب (ليس بترتيب معين): 1) الدعاية الجيدة التي تم نشرها على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام الغربية الخاضعة لسيطرة جيدة وهوليوود والتي خلقت وهمًا (ثقافة شعبية) بأن إسرائيل ديمقراطية وأنها مخلصة ومفيدة لليهود وأنها تدافع عن نفسها ، 2) شبكة صهيونية عالمية قوية التنظيم على استعداد لفعل أي شيء من أجل تعزيز القضية بما في ذلك الرشوة والابتزاز ولي الذراع بطرق أخرى، 3) سياسة إنشاء ودعم “زعماء” مستبدين عرب ومسلمين على استعداد لدعم المشروع للاحتفاظ بمقاعدهم. لقد تلقت هذه الركائز الثلاث ضربات قوية بسبب المقاومة والإبادة الجماعية المتعمدة والمستمرة الواضحة والصحوة العالمية (بما في ذلك العربية والإسلامية). لكن يبدو أن الركائز صامدة حتى الآن رغم اهتزازها. وفكرتي هي أن الضربات الموجهة إلى هذه الركائز يجب أن تتزايد بشكل كبير لإنهاء هذا الكابوس للبشرية وتجنب حرب عالمية كارثية (حيث سيكون الجميع خاسرين). ما هي المطارق التي تحتاج إلى تعزيز؟

1) المقاومة: بطبيعة الحال، في النضالات الاستعمارية المناهضة للاستعمار، تكون أغلب أشكال المقاومة غير مسلحة وبعضها مسلح. ويعترف القانون الدولي ليس فقط بحق المقاومة بل والالتزام بالمقاومة. وهذا يشمل ضرورة بناء مؤسسات الصمود (المرونة/المقاومة) على الأرض مثل مؤسستنا (palestinenature.org) ومئات المؤسسات الأخرى. وعلى مدى السنوات المائة والخمسين الماضية، ثبت أن قتل المزيد من الفلسطينيين يخلق مقاومة أكثر (وحتى أكثر ذكاءً/إبداعًا) (انظر مرة أخرى كتابي حول هذا الموضوع http://qumsiyeh.org/popularresistanceinpalestine/).

2) الدعم من قبل جميع أصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم. وهذا يشمل أشياء مثل المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (انظر bdsmovement.net)، والعمل الإعلامي، والعصيان المدني وغير ذلك.

3) قول الحقيقة: نشر الرواية الحقيقية لما يحدث وتبديد الأساطير والأكاذيب بما في ذلك حول “حق المستعمرين في الدفاع عن أنفسهم”، وطبيعة أنظمة الفصل العنصري، وأساطير “حل الدولتين”. وللتعرف على هذه الأساطير، راجع كتابي الصادر عام 2004 http://qumsiyeh.org/sharingthelandofcanaan/

4) تفكيك شبكة دعم الاستعمار. ويشمل هذا فضح كل الأفراد والكيانات التي تدعم الصهيونية بما في ذلك “السلطة الفلسطينية”. فقد أنشئت السلطة الفلسطينية بموجب “اتفاقات أوسلو” وكان من المفترض أن تكون مؤقتة لمدة 5 سنوات ولكنها الآن تبلغ من العمر 30 عامًا وقد جعلت “إسرائيل” ناجحة اقتصاديًا ودبلوماسيًا بينما دمرت مجتمعنا ودمرت المقاومة الشعبية بشكل منهجي. وهذا هو الاحتلال الاستعماري الأكثر ربحية في التاريخ. إن تقويض هذا النظام المزور أمر ضروري وكذلك الدفع نحو إنهاء الاستعمار والنضال ضد الفصل العنصري. وهذا أصعب بكثير على المستعمرين التعامل معه. راجع كتب إدوارد سعيد حول هذا الموضوع.

لاحظ أنني لم أضف نقطة خامسة حول الأمم المتحدة أو القوانين أو الاتفاقيات الدولية لأن تنفيذها يعتمد على آليات تستطيع الولايات المتحدة استخدام حق النقض عليها، مما يمنح إسرائيل الحصانة. إن الأمر لا يزال غامضاً بشأن ما إذا كانت مثل هذه الآليات أو حتى التصريحات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان لها فائدة تتجاوز قيمتها في العلاقات العامة. لذا ينبغي أن تكون النقاط الأربع المذكورة أعلاه كافية في تآزرها لضرب الركائز الثلاث المذكورة أعلاه والتي تدعم الاستعمار الصهيوني. هذا هو مسارنا الإنساني الذي يبتعد عن المسار الصهيوني الذي يؤدي إلى فناء العالم ونبوءة نهاية العالم Armageddon التي تحقق ذاتها. لا يزال بوسعنا إنقاذ البشرية ولكن النافذة تضيق لذا يتعين علينا أن نتحرك على وجه السرعة. ونقدر أفكاركم.

أتظن أنك عندمـــا أحـــرقتنــي.. ورقصت كالشيطان فوق رفاتي

وتركتنـــي للذاريــات تـذرنــي.. كحلاً لعين الشمس في الفلـوات

أتظـن أنك قـد طــمست هويتي.. ومحــــوت تاريخي ومعتقـــداتي

عبثا تحاول، لا فنـــاء لثائر.. أنــــا كالقيامـــه ذات يـــــوم آت

أنا مثـل عيـسى عــائد وبقــــوة.. مــن كــل عاصـــفة ألـم شتـاتي

سأعــود أقدم عاشــــق متمــرد.. سأعـود أعظـم أعظم الثــــورات

سأعود بالتوراة والإنجيـل والــ قـــرآن والتسـبــيح والصـــلواتي

سأعـود بالأديـان ديــناً واحـــداً.. خــــــال مـــن الأحقـاد والنعرات

رجل من الأخدود ما من عودتي.. بـد، أنا كل الزمــــــان الآتــي

مهذل الصقور