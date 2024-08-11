استشهاد 6 عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري في غارة لطائرة مسيرة يُرجح أنها أمريكية

11 أغسطس، 2024

سبوتنيك عربي

قضى 6 عناصر من القوات الرديفة للجيش العربي السوري، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في غارة لطائرة مسيّرة يرجح أنها تابعة للجيش الأمريكي، شرقي سوريا.

ونقل مراسل “سبوتنيك” في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، عن مصادر محلية في ريف المحافظة الشرقي، قولها إن “طائرة مسيرة استهدفت إحدى السيارات، التي تقل عددا من مقاتلي القوات الرديفة للجيش العربي السوري، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر وإصابة أكثر من 15 آخرين”.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الطائرة المسيرة استهدفت السيارة العسكرية التي كانت تقل العناصر قرب بلدة الدوير بالريف الشرقي لدير الزور، أثناء توجهها إلى إحدى النقاط العسكرية المولجة حماية مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، من تسلل إرهابيي “داعش”(تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) والمجموعات المسلحة الأخرى.

وأوضح مراسل “سبوتنيك” أن الغارة أسفرت عن مقتل 6 عناصر من القوات الرديفة، وإصابة أكثر من 15 آخرين، وتم إسعاف الجرحى إلى مشافي مدينة دير الزور لتلقي العلاج، وبين المصابين حالات حرجة.

وحسب المصادر المحلية، فإن الطائرة المسيرة تابعة لقوات الاحتلال الامريكي.

وتشهد قواعد الجيش الأمريكي اللاشرعية في “حقل العمر” النفطي ومعمل “كونيكو” للغاز، بريف دير الزور الشرقي والشمالي، استنفارا كبيرا، بعد الهجوم الواسع لأبناء القبائل العربية وسيطرتهم على بلدات عديدة في المنطقة.

ومع انطلاق الهجوم، أصدر شيخ عشيرة “العكيدات” وقائد قوات “العشائر العربية”، الشيخ إبراهيم الهفل، بيانا عسكريا أكّد فيه أن “هجوم مقاتلي العشائر العربية هو لتحرير كافة الأراضي، التي تسيطر عليها العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، والهجمات ستكون متواصلة حتى تحرير المنطقة وطرد القوات المحتلة وإنهاء سيطرتها على مناطق تواجد العشائر العربية في دير الزور”.

11 أغسطس، 2024

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