جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تدعو لخروج الجماهير إلى الميادين، تنديداً بمجزرة مدرسة التابعين في غزة

عمان – قدس برس

وصفت جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، في مدرسة “التابعين” في منطقة “حي الدرج” شرق مدينة غزة، بأنها “وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزاً عن وقف هذا الإرهاب الصهيوأمريكي ضمن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الجماعة “أبناء أمتنا العربية والإسلامية بكل قواها السياسية والنقابيّة والحزبية الشعبية والرسمية للانتفاض غضباً على هذه المجازر البشعة”.

كما حثت الجماعة في بيان لها “أبناء شعبنا الأردني الأصيل للخروج في كل الميادين والمدن والمحافظات، رفضا للإرهاب الصهيوني وإدانة لمجازره الوحشية، فالصمت عنها جريمة”.

وتوجه البيان إلى “حكومتنا الأردنية، بأن ما يزيد عن عشرة أشهر من الإجرام الصهيوني النازي كفيلة ببيان مدى فشل كل السبل السياسية والدبلوماسية التي تُسْتَخْدَم لوقف هذا الإجرام الصهيوني… لذا نطالب بضرورة قطع كافة العلاقات مع هذا العدو الصهيوني النازي المتعطش للدماء وإلغاء كافة الاتفاقيات معه، وفي مقدمتها معاهدة وادي عربة واستخدام كافة أوراق الضغط اللازمة على الاحتلال لوقف هذا العدوان الإرهابي”.

واستشهد 100 فلسطيني وجُرح العشرات فجر اليوم السبت، في مجزرة مروّعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدرسة “التابعين” في “حي الدرج” وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت المدرسة بـ 3 صواريخ، ما أدى إلى استشهاد 90 بالمئة من النازحين داخلها.