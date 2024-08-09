في تصريح وقح وانحياز فاضح.. واشنطن: إيران لا تمتلك أساساً قانونياً لمهاجمة إسرائيل، وستواجه منا “عواقب خطيرة”

موسكو – سبوتنيك

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن “إيران لا تمتلك أي أساس قانوني لشن هجمات على إسرائيل”، مشيرًا إلى أن أي تصعيد من قبل طهران سيؤدي إلى “عواقب خطيرة”.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية: “ليس لدى إيران أساس مشروع لمهاجمة إسرائيل”، مضيفًا أن “الولايات المتحدة تراقب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، عن كثب، وتستعد للتعامل مع أي تطورات قد تؤدي إلى صراع واسع النطاق”.

وأضاف المسؤول: “إذا شنت طهران هجومًا مفتوحًا على إسرائيل، فإنها ستواجه عواقب خطيرة إلى حد كبير”.

يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والذي نسب لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في “حزب الله” فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وكانت “حماس”، قد أعلنت في 31 يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، وذلك عقب حضوره حفل تنصيب بزشكيان.

وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن “الانتقام من إسرائيل” سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردًا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، في 30 يوليو الماضي، والذي شارك فيه هنية بحكم العلاقة المتينة، التي تربط “حماس” بطهران.

وصول مقاتلات “إف-22” الأمريكية إلى إسرائيل

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات “إف-22” الأمريكية وصلت إلى إسرائيل، تمهيدا لمواجهة الرد الإيراني المحتمل على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه “على خلفية التواترات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وصلت طائرات “إف -22″ الأمريكية إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي أجرى فيه لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت”.

وأوضحت القناة أن أوستن وغالانت، ناقشا الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل،

ويأتي هذا التطور، فيما أكد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير دفاعه لويد أوستن، ناقشا الانتشار العسكري الأمريكي الجاري في الشرق الأوسط، استعدادًا لـ”هجوم محتمل على إسرائيل من قبل إيران”.