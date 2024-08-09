توافق بين حماس والجبهة الشعبية على المضيّ قُدما في مقاربات وطنية جديدة تتجاوز حالة الركود الراهنة

الدوحة – المركز الفلسطيني للإعلام

اتفق وفدان من قيادتي حركة حماس والجبهة الشعبية، امس الخميس، على “ضرورة تطوير العلاقات لتكون وفاء لإرث الشهيد إسماعيل هنية، وكل شهداء الشعب الفلسطيني”.

كما اتفق الوفدان، على “ضرورة البحث والمضيّ قُدما في مقاربات وطنية جديدة تتجاوز حالة الركود التي يراوح فيها الواقع الوطني منذ سنوات، وتلبي حاجات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في وقف حرب الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين”.

جاء ذلك خلال استقبال وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس، وفدا من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الدوحة، على هامش زيارة التعزية باستشهاد القائد إسماعيل هنية.

وأكد الوفدان، “ضرورة عقد اللقاءات التشاورية بشكل مستمر ودوري، واستمرار التنسيق والتواصل المستمر لما فيه خدمة الشعب الفلسطينية وقضيته”.

ورحب رئيس مكتب العلاقات الوطنية في “حماس”، حسام بدران، بوفد الجبهة الشعبية، وعلى رأسهم “الرفيق جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية”، وشكرهم على الحضور لأداء واجب العزاء والتهنئة.

وأكد بدران، أن “العلاقات التي تربط الحركة والجبهة الشعبية تاريخيا وثيقة ومتينة، وتوثقت خلال السنوات الماضية بسبب الرؤية المشتركة والمتقاربة حول الموضوع الوطني ومشروع المقاومة والشأن الفلسطيني عامة”.