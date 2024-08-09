أبو عبيدة: كتائب القسام تبايع “القائد المجاهد” يحيى السنوار وتعلن كذلك جاهزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، مبايعة الكتائب، وهي الجناح العسكري لحركة حماس “للقائد المجاهد” يحيى السنوار وأعلنت كذلك جاهزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته.

وأضاف أبو عبيدة، في تغريدة عبر قناته على تيليجرام اليوم الجمعة، أن “اختيار السنوار رئيساً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى”.

ومساء الثلاثاء، أعلنت حماس اختيار زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار (61 عاما) رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف مقر إقامته خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

وأوضحت الحركة في بيان، أن اختيار السنوار لهذا المنصب جاء بعد “مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة بمؤسسات الحركة القيادية”.

وعبرت الحركة عن ثقتها بـ”السنوار قائدا لها في مرحلة حساسة وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد”.

وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحماس، انتخب السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة عام 2017، ومرة أخرى عام 2021.

وأطلق سراح يحيى السنوار عام 2011 بعد 23 عاما قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان واحدا من بين أكثر من ألف أسير حرروا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ضمن ما سمي صفقة “وفاء الأحرار”.

وتعتبر إسرائيل السنوار مهندس عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم؛ فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف حربها الحالية على غزة.