عاجل// اسماء الطلبة الاوائل في مختلف الفروع.. وزارة التربية والتعليم تباشر اعلان نتائج الثانوية العامة إلكترونيا/ رابط

عمان – أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة إلكترونيا.

وكان الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة قد أكد في تصريحات صحفية أن نتائج التوجيهي هذا العام مبشرة، وهي الأعلى منذ 10 سنوات.

كما أكد أن نتائج المدارس الحكومية في امتحان هذا العام مميزة، وأكثر من 50% من الأوائل من المدارس الحكومية، موضحًا أنه لا يوجد علامة 100% بامتحان التوجيهي هذا العام، والطالب الأول على مستوى المملكة من الفرع العلمي.

اسماء الطلبة الاوائل في التوجيهي

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الطلبة الأوائل في امتحان شهادة الثانوية العامة لسنة 2024.

وقالت الوزارة إن نسبة النجاح العامة في الامتحان للطلبة النظاميين بلغت (63.8%)، فيما بلغت نسبة النجاح العامة لطلبة الدراسة الخاصة (60.9%).

وتاليا أسماء الأوائل في مختلف الفروع:

الفرع العلمي:

رغد منصور الصانع 99.9%

جود موسى بريك 99.85%

وائل هيثم حجازين 99.8%

ليان حمزة ابو حويلة 99.7%

براءة رداد الحاج علي الزبون 99.7%

رماس فؤاد احمد العويدي 99.6%

جنى جهاد عبدالكريم القادري 99.6%

ليان غسان الخصاونة 99.6%

سارة خلدون عارف القرم 99.6%

ريم ماجد المومني 99.6%

عبدالرحمن علي عمايرة 99.6%

الفرع الأدبي:

سلمى هيثم جميل سلامة 99.9%

ايمان اياد العقرباوي 99.65%

رؤى محمد احمد خليل 99.65%

لين محمد احمد رشيد جبر 99.6%

مريم جمال محمود البيراوي 99.4%

سنابل طلال محمد ابو طافش 99.4%

جنى محمد حسن عمر 99.35%

غالية غسان محمد المصري 99.35%

اليسار جمال محمد البسطري 99.3%

نور مروان حسن الشروف 99.3%

الفرع الشرعي:

احمد عبدالله محمد المنسي 98.45%

زيد هاني ذياب شلبي 96.45%

عامر فارس مصطفى الطواب 94.2%

الفرع الصناعي:

سلمى نايف حسين الصغير 99.65%

فارس ماجد اديب قاقيش 99.53%

زيد محمد داود الرفاعي 99.2%

الفرع الزراعي:

رانيا وليد محمود الشرع 98.1%

ليان احمد ابراهيم الرفاعي 97.7%

منذر تركي نايف الروسان 97.7%

الفرع الفندقي:

عبدالله جهاد محمود غزال 98.65%

حلا معتصم عبدالرحيم المواجدة 98.05%

جواد ايمن خالد عصفور 97.75%

فرع الاقتصاد المنزلي:

مريام اسامة عدنان روبي 99%

رشا احمد جبريل هليل 98.75%

روان ابراهيم عيسى الغبابشة 98.5%

وعلى صعيد متصل، ستبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء المقبل 13 آب الحالي، استقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس.

وسيكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).

ويقوم الطالب الأردني الناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية، والحاصل على معدل 65% فأكثر (سواءً الناجح لأول مرة أو المعيد لأغراض رفع المعدل) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.