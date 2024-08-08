وقوع أربع إصابات بأعيرة نارية، والقبض على 13 مطلق عيارات نارية منذ إعلان نتائج التوجيهي

8 أغسطس، 2024

عمان 8 آب (بترا)- أكدت مديرية الأمن العام، مواصلة عملها في التعامل مع جميع مظاهر التعبير عن الفرح بطريقة سلبية، مشيرة إلى اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين، والمتجاوزين.

وبينت، أنها ألقت القبض، منذ إعلان نتائج الثانوية العامة، على (13) شخصا، إثر قيامهم بإطلاق عيارات نارية، في مناطق مختلفة من المملكة، وتم ضبط (15) سلاحا مختلفا، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع أربع إصابات بأعيرة نارية متعلقة بنتائج الثانوية، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة حسنة.

وأضافت، أنه تم مخالفة (1161) مركبة في عدة محافظات، واتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق مرتكبيها.

وبينت مديرية الأمن العام، أنه وعلى الرغم من تسجيل هذه الأرقام، فقد لوحظ تراجع عدد المخالفات المرورية المرتكبة وتراجع الأرقام المتعلقة بجريمة إطلاق العيارات؛ مما يدل على الحس بالمسؤولية الكبير لدى الغالبية من المواطنين، مشددة على أن العمل مستمر وبشكل حازم حتى القضاء على هذه المظاهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

8 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

ظاهرة “السيارات الحوامل”.. السيارات المصنوعة في الصين “تحبل” عندما يكون الجو حارًا جداً/ فيديو

8 أغسطس، 2024

الإمارات تخون عروبتها وتكثف رحلات طيرانها لنقل الصهاينة العالقين بالخارج الى تل أبيب/ فيديو

8 أغسطس، 2024

هي الأعلى منذ 10 أعوام.. إعلان نتائج التوجيهي مساء اليوم الخميس/ رابط

8 أغسطس، 2024

آخرهم الشهيد محمد علي أبو حجاب.. ارتقاء 620 شهيداً في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023

7 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى