وقوع أربع إصابات بأعيرة نارية، والقبض على 13 مطلق عيارات نارية منذ إعلان نتائج التوجيهي

عمان 8 آب (بترا)- أكدت مديرية الأمن العام، مواصلة عملها في التعامل مع جميع مظاهر التعبير عن الفرح بطريقة سلبية، مشيرة إلى اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين، والمتجاوزين.

وبينت، أنها ألقت القبض، منذ إعلان نتائج الثانوية العامة، على (13) شخصا، إثر قيامهم بإطلاق عيارات نارية، في مناطق مختلفة من المملكة، وتم ضبط (15) سلاحا مختلفا، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع أربع إصابات بأعيرة نارية متعلقة بنتائج الثانوية، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة حسنة.

وأضافت، أنه تم مخالفة (1161) مركبة في عدة محافظات، واتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق مرتكبيها.

وبينت مديرية الأمن العام، أنه وعلى الرغم من تسجيل هذه الأرقام، فقد لوحظ تراجع عدد المخالفات المرورية المرتكبة وتراجع الأرقام المتعلقة بجريمة إطلاق العيارات؛ مما يدل على الحس بالمسؤولية الكبير لدى الغالبية من المواطنين، مشددة على أن العمل مستمر وبشكل حازم حتى القضاء على هذه المظاهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.