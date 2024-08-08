ظاهرة “السيارات الحوامل”.. السيارات المصنوعة في الصين “تحبل” عندما يكون الجو حارًا جداً/ فيديو

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لظاهرة غريبة أثارت قلق أصحاب السيارات، أظهرت انتفاخات تشبه البالونات على السيارات المغطاة بغشاء واقي للطلاء.

بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في الصين هذه الأيام، انتفخت أفلام حماية الطلاء على هياكل المركبات، وأصبح الصينيون يسمونها “السيارات الحوامل”، بسبب شكل الانتفاخات.

وقد شارك أحد المستخدمين مقطع فيديو للعديد من هذه السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: “لا مزاح! السيارات المصنوعة في الصين “تحمل” عندما يكون الجو حارًا جدا”.

وأشارت التقارير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة، التي تشهدها الصين حاليا، كشفت عن انتشار استخدام أفلام حماية طلاء مزيفة في السوق الصينية، حيث لم تتأثر السيارات المغلفة بأفلام حماية أصلية بهذه المشكلة.