أمريكا تتداعى.. بايدن يشكك في انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب، وبيلوسي تستميت لمنعه من وصول البيت الابيض

8 أغسطس، 2024

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال بايدن -في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” ستبث الأحد- “إذا خسر ترامب، فلست واثقا على الإطلاق” من أن انتقال السلطة سيكون سلميا.

وأضاف “إنه يعني ما يقول ونحن لا نأخذه على محمل الجد. إنه يعني ذلك عندما يقول إذا خسرنا فسيكون هناك حمام دم”، في إشارة إلى حديث الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وخلال حملته هذا العام، تطرق بايدن مرارا إلى واقعة اقتحام مناصرين لترامب مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات 2020.

كذلك تطرق مرارا إلى تحذير ترامب حرفيا من “حمام دم” إذا خسر الانتخابات، علما بأن المرشح الجمهوري قال إن تصريحه كان في سياق الحديث عن استيراد السيارات الكهربائية من الصين. إلا أن ترامب بقي مصرا على اعتبار أن انتخابات 2020 سُرقت منه.

وفي المقابلة مع “سي بي إس” اتهم بايدن الرئيس السابق بالسعي لكي يتولى حلفاء له مناصب أساسية في لجان انتخابية في ولايات أميركية للتلاعب بالفرز في حال تكرر سيناريو خسارة المرشح الجمهوري.

وقال بايدن “لا يمكن أن يكون حبّك للبلاد مشروطا بفوزك”.

ولطالما اعتبر بايدن أن خصمه يشكل تهديدا للديمقراطية الأميركية.

بيلوسي: هدف حياتي ألا تطأ قدم ترامب البيت الأبيض  

وعلى هذا الصعيد، بدا تأثير نانسي بيلوسي واضحا في جميع نواحي عملية إعادة الحزب الديمقراطي تنظيم صفوفه في غضون أسابيع قليلة وصعبة لمنح بطاقة الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت بيلوسي قد شجعت الرئيس جو بايدن علنا على اتخاذ قرار بشأن الترشح لولاية ثانية عندما أكد على أنه ليس لديه خطط للتنحي.

وبمجرد انسحابه وتأييده لنائبته كامالا هاريس في الترشح، كانت بيلوسي على رأس المرحبين باختيار تيم والز مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

لكن بالنسبة لرئيسة مجلس النواب السابقة، لا يتعلق الأمر ببايدن، صديقها منذ 40 عاما، بل يتعلق أكثر بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي تشير إليه بيلوسي باسم “بوزو” أو “بائع زيت الثعبان”، أو “ما اسمه” أو “مخلوق البحيرة الأسود”.

وقالت بيلوسي، وهي تضرب الطاولة: “كيف يمكنني أن أقول هذا بألطف طريقة ممكنة: هدف حياتي أن أضمن ألا تطأ قدم هذا الرجل (ترامب) البيت الأبيض مجددا.”

8 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

كتائب القسام تبث مشاهد لكمين بخانيونس استخدمت فيه عبوة ناسفة استخرجتها من صواريخ للعدو لم تنفجر/ شاهدوا

8 أغسطس، 2024

أسامة حمدان: عملية التفاوض لوقف الحرب وتبادل الأسرى، عبر الوسطاء، ستستمر بعد اختيار السنوار رئيساً لحماس

7 أغسطس، 2024

الملك يترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لمناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة

7 أغسطس، 2024

في هجوم مباغت على قوات “قسد” الكردية الخائنة.. القبائل العربية تنتزع قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا/ فيديو

7 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى