بسبب تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.. كندا تقرر إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل ونقلهم للأردن

كندا – سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الثلاثاء، أن كندا قررت إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل ونقلهم للأردن بسبب تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، مساء امس الثلاثاء، بأن السفارة الكندية في تل أبيب قد أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عائلات دبلوماسييها في البلاد ستغادر إسرائيل متوجهة إلى الأردن ظهر غد.

وعللت السفارة الكندية في تل أبيب اتخاذها لهذه الخطوة إلى أن إسرائيل تنتظر الرد الإيراني الذي يأتي على خلفية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة طهران، يوم الأربعاء الماضي، وبسبب تفاقم الوضع الأمني ​​في المنطقة.

وفي السياق نفسه، نوهت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، إلى أن شركة الطيران الإسبانية، ألغت رحلاتها من وإلى إسرائيل، دون تحديد السبب، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركة الطيران الإسبانية (إير أوروبا) قد قررت إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل، لتنضم إلى عدد من شركات الطيران، التي أعلنت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل.

ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن شركة طيران أمريكية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/ آب الجاري، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه على خلفية التوترات الإقليمية ووقع عمليات اغتيال انتقائية، فقد قررت شركة الطيران الأمريكية “دلتا” إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/آب الجاري، على الأقل.

فيما أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، في تقرير آخر، أن مئات الإسرائيليين عالقين في مدينة براغ منذ ثلاثة أيام بعد إلغاء رحلاتهم من قبل شركة “أركياع” الإسرائيلية للطيران، مؤكدة أن من بين المسافرين أطفال ومسنين، كما أن هؤلاء المسافرين الإسرائيليين لم يتلقوا أي رد حتى الآن على استفساراتهم الموجهة إلى الشركة بشأن مدى إمكانية عودتهم إلى تل أبيب من عدمه..