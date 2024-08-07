في هجوم مباغت على قوات “قسد” الكردية الخائنة.. القبائل العربية تنتزع قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا/ فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، بأن مجموعات من أبناء القبائل العربية سيطرت على عدد من البلدات في ريف دير الزور، إثر هجوم عنيف هو الأوسع من نوعه على الإطلاق، استهدف مواقع ومناطق سيطرة قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية.

فقد سيطرت مجموعات من أبناء القبائل العربية “جيش العشائر” على عدد من البلدات في ريف دير الزور، شرقي سوريا، إثر هجوم عنيف هو الأوسع من نوعه على الإطلاق، وبغطاء من المدفعية وقذائف الهاون، استهدف مواقع ومناطق سيطرة قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية (كونيكو للغاز والعمر للنفط).

وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، بأن اشتباكات عنيفة جارية منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات “مجلسي دير الزور وهجين العسكريين” التابعين لقوات “قسد” من جهة، وبين المجموعات المهاجمة من “جيش العشائر” من جهة أخرى، في محيط بلدات أبو حمام، وذيبان، واللطوة، والكشكية، وغرانيج، فجر اليوم الأربعاء، حيث تتركز الاشتباكات حاليا في بلدتي الصبحة والطيانة شرقي دير الزور.

وتابع المراسل أن مسلحي قوات “قسد” فرضوا حظر تجوال كلي في البلدات الواقعة تحت سيطرتها بريف دير الزور، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لها من محافظة الحسكة ومحافظة الرقة، تزامنا مع إطلاق حملة تمشيط واسعة في القرى المحيطة بمناطق الاشتباكات.

وبيّن صالح المحمد، أحد سكان قرى ريف دير الزور الشرقي، أن الاشتباكات الدائرة قد أدت لحركة نزوح كبيرة للمدنيين من القرى التي تشهد اشتباكات أو المحيطة بها ، كما أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 أخرين بجروح.

وأكد المحمد أن مقاتلي العشائر تمكنوا من أسر 10 من مسلحي “قسد” والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مع مقتل 3 مسلحين منهم، وإصابة 14 آخرين خلال الاشتباكات الدائرة بين الطرفين في بلدات ريف دير الزور، مع معلومات عن تمكن مقاتلي العشائر العربية من إعطاب ثلاث آليات عسكرية من نوع “همر” في محيط القاعدة الأمريكية، في حقل العمر النفطي.

وتشهد قواعد الجيش الأمريكي اللاشرعية في “حقل العمر” النفطي ومعمل “كونيكو” للغاز، في ريف دير الزور الشرقي والشمالي استنفارا كبيرا، بعد الهجوم الواسع لأبناء القبائل العربية، وسيطرتهم على بلدات عديدة في المنطقة.

وفي محافظة الحسكة، نقل مراسل “سبوتنيك” أن قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي فرضت طوقا أمنيا على مناطق سيطرة الدولة السورية في مدينة الحسكة، ومنعت المدنيين من الدخول والخروج منها وسط استنفار لقواتها وإغلاق للطرقات، بعد الهجوم الذي تعرضت له نقاطها على يد أبناء العشائر في ريف دير الزور الشرقي.

وتشهد المنطقة حالة من الذعر والخوف في صفوف العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في أرياف دير الزور مع أنباء عن بدء استقدام تعزيزات عسكرية من مدينة الحسكة لصد هجوم قوات العشائر العربية.

بدوره، أصدر شيخ عشيرة العكيدات وقائد قوات العشائر العربية، الشيخ إبراهيم الهفل، بيانا عسكريا يؤكد فيه أن هجوم مقاتلي العشائر العربية، هو لتحرير كافة الأراضي التي تسيطر عليها العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، والهجمات ستكون متواصلة حتى تحرير المنطقة، وطرد القوات المحتلة، وإنهاء سيطرتها على مناطق تواجد العشائر العربية في دير الزور.

📹 القبائل العربية تسيطر على قرى وبلدات في هجوم مباغت على القوات الموالية لواشنطن شرقي سوريا سيطرت مجموعات من أبناء القبائل العربية "جيش العشائر" على عدد من البلدات في ريف دير الزور، شرقي سوريا، إثر هجوم عنيف هو الأوسع من نوعه على الإطلاق، وبغطاء من المدفعية وقذائف الهاون،… pic.twitter.com/rdPAsPWUOO — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 7, 2024