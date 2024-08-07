ابرزها تفجير مقر حركة فتح بمخيم بلاطة.. قوات العدو تباشر عمليات تفجير وهدم ومصادرة مناطق مختلفة في الضفة/ فيديو

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بعمليات تفجير وهدم واستيلاء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي نابلس، فجرت قوات الاحتلال مقر حركة “فتح” وهدمت مبنى مجلس قروي فروش بيت دجن، خلال اقتحامها المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك العسكري ترافقها جرافة، وداهمت عددا من المنازل في مخيم بلاطة وسط إطلاق نار وقنابل صوت وغاز، وأقدمت على تفجير مقر حركة “فتح” وسط المخيم.

وقد تصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال في مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وأعلنت سرايا القدس – كتيبة نابلس، أن مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة وأنهم أمطروا الآليات العسكرية بالرصاص.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال في محيط المجمع الشرقي بنابلس.

واستهدف جنود الاحتلال بالرصاص صرح الشهيد محمد حرز الله خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس.

ودفعت قوات الاحتلال بجرافة عسكرية خلال اقتحام مخيم بلاطة، وقرية اوصرين جنوب المدينة.

وأفيد بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة وآخر في بلدة اوصرين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة تفجير الاحتلال لمقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم.

تغطية صحفية: لحظة تفجير الاحتلال لمقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم. pic.twitter.com/KcLhn9cVKB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 7, 2024

📹 متابعة صفا| جانب من الاشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس pic.twitter.com/Ztqoui1j0W — وكالة صفا (@SafaPs) August 7, 2024

وفي قرية بيت دجن، اقتحمت قوات الاحتلال القرية ويرافقها جرافة، وهدمت مبنى مجلس قروي فروش بيت دجن وهو قيد الإنشاء، ومكون من طابقين وتبلغ مساحته 300 متر مربع، وشيد بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون وداهمت منزل المواطن رافع رفيق أبو الرب، واستولت على الطابق الثاني منه وحولته إلى نقطة عسكرية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيرين وأزالت عددا من الخيام واستولت عليها، حيث كانت تؤوي ما يزيد على 10 عائلات لجأت إليها، بعد ان هدم الاحتلال منازلها مطلع الشهر الماضي.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، فقد تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وقد نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.