آخرهم الشهيد محمد علي أبو حجاب.. ارتقاء 620 شهيداً في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023

رام الله – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 620 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن “من بين الشهداء 145 طفلا، و9 سيدات”.

وصباح اليوم الاربعاء، استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها أمس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمد علي أبو حجاب في مستشفى رفيديا في نابلس، متأثرا بإصابته الحرجة.

وقد نعت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح الشهيد أبو حجاب، مشيرة إلى أنه استشهد جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية.

كما نعت فصائل العمل الوطني الشهيد أبو حجاب، وأعلنت عن تشييع جثمان الشهيد بعد صلاة الظهر من المسجد الكبيرة.

وقد عم الاضراب الشامل، الذي دعت له فصائل العمل الوطني، المدينة حدادًا على أرواح شهداء جنين ومخيمها وبلداتها، وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وكان خمسة شبان قد استشهدوا أمس بعملتي قصف لقوات الاحتلال، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، وهم: أحمد حسام السعدي، وأيهم حسن جبر زكارنة، وخطاب مجد بدوية، والشقيقان سيف وعمر علي محمود “الزعيم” أبو عبيد.