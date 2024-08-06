في خطوة استثنائية.. حماس تختار “بالإجماع” يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفا للشهيد إسماعيل هنية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اختيار رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار ليكون رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للراحل إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران قبل نحو أسبوع.

وقالت الحركة في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الثلاثاء :”تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله”.

وقال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان ان اختيار السنوار قد تم بالإجماع، وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة.

واوضح ان التفاوض كان يدار بالقيادة، والسنوار كان حاضرا دوما.

وأشار إلى ان رسالة حماس أنها اختارت من يحمل أمانة القتال بالميدان في غزة منذ أكثر من 300 يوما.

واضاف:”اختيار حماس بهذه السرعة للسنوار رئيسا بالإجماع، يدلل على حيوية الحركة ومن المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض”.

وقال “ان الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها خلال وجود السنوار مضيفا ان الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها تحت إشراف السنوار”.

واكد ان السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة فهو محل إجماع.

والسنوار من مواليد عام 1962، واعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بـ4 مؤبدات قبل أن تحرره المقاومة في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، التي عرفت بصفقة جلعاد شاليط.

وقد عاد بعدها إلى نشاطه في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، ثم انتخب رئيسا للحركة في قطاع غزة عام 2017 ومرة أخرى عام 2021.

يذكر أن إسرائيل تعدّ السنوار مهندس عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، فأعلنت أن تصفيته أحد الأهداف الرئيسية لحربها الحالية على غزة.