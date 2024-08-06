إصابة مجندة إسرائيلية بعملية طعن على حاجز الأنفاق جنوبي القدس اليوم الثلاثاء.. واستشهاد المنفذ/ فيديو

بيت لحم 6-8-2024 وفا- استشهد شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لــــــ”وفا”، باستشهاد شاب برصاص الاحتلال، عند حاجز الانفاق شمال غرب بيت جالا، غرب بيت لحم، بزعم تنفيذه عملية طعن مجندة قرب الحاجز.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر “النشاش” بالبوابة الحديدية ومنعت حركة التنقل ما بين محافظتي الخليل وبيت لحم.

وقد أصيبت المجندة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في عملية الطعن على الحاجز العسكري جنوب مدينة القدس المحتلة، ضمن تصاعد عمليات المقاومة في معركة “طوفان الأقصى”، ردا على حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد قطاع غزة.

ووصفت مصادر الاحتلال إصابة المجندة بأنها متوسطة، مشيرة إلى أن عملية الطعن البطولية وقعت على حاجز الأنفاق جنوب مدينة القدس.

وقد أطلق جنود الاحتلال النار تجاه المنفذ واصابوه في مقتل.

ونشرت حسابات فلسطينية، لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الشاب، وأشاروا إلى أنهم قاموا بإعدامه عبر تكرار إطلاق النار عليه، وعدم الاكتفاء بإصابته.

ولفتت مواقع عبرية، إلى أنه جرى نقل المجندة المصابة، إلى مستشفى هداسا عين كارم، وتبلغ من العمر 20 عاما، فيما طوقت قوات الاحتلال الحاجز بالكامل، واستقدمت تعزيزات إلى المكان، وقامت بتعطيل مرور الفلسطينيين في المكان.