سي إن إن: نصف كتائب القسام أعادت بناء قدراتها القتالية.. والكتائب تعلن اليوم الاثنين عن عدد من عملياتها بغزة

بيّن تحليل لشبكة “سي إن إن” بالتعاون مع معهد دراسات الحرب الأميركي، أنّ نصف كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد أعادت بناء بعض قدراتها القتالية، رغم مرور أكثر من 9 أشهر على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقل التقرير عن خبراء عسكريين أميركيين قولهم إن طريقة إسرائيل في الحرب، والتي اتسمت بحملة قصف قاسية وغياب خطة لما بعد الحرب، ساعدت في تحفيز حركة حماس على الظهور مجددا.

وقال ضابط إسرائيلي رفيع للشبكة إن الجيش سيدخل إلى أي مكان ترفع فيه حماس رأسها، لكنه شكك في إمكانية استمرار هذه اللعبة إلى الأبد.

تجنيد آلاف الشبان

وقال ضابط إسرائيلي متقاعد رفيع المستوى إن الحركة بدأت عملية تجنيد قبل 3 أو 4 أشهر، شملت بضعة آلاف، مشيرا إلى أن أكبر صعوبة تواجه حماس ليست على مستوى المقاتلين، وإنما على مستوى القادة، وبعضهم ليس من السهل استبدالهم.

كما قالت “سي إن إن” إن كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن النصر على حماس قد اقترب تناقضه الوقائع على الأرض من تحليل للعمليات العسكرية الجارية والصور الملتقطة والمقابلات مع خبراء وشهود عيان.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن محللين أن الضربات الأخيرة التي تعرضت لها حماس، بما في ذلك اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة طهران، قد تكون انتكاسة قصيرة الأمد للحركة، لكنها غير كافية لمنعها من الظهور مرة أخرى سليمة، وربما أكثر تشددا وأقوى سياسيا.

ويرى محللون ومراقبون إقليميون على اتصال بقادة حماس أن النكسات التي لحقت بالحركة قد تقدّم لإسرائيل نصرا قصير الأمد، ولكن لا تقدم لها نجاحا إستراتيجيا على المدى الطويل

القسام تعلن اليوم عن عدة عمليات

هذا وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الاثنين، أن مقاتليها تمكنوا من “تفجير عبوة مضادة للأفراد (رعدية) في قوة صهيونية راجلة بجانب ناقلة جند وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

كما أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عبوتين في قوة هندسية إسرائيلية بمنطقة زلاطة شرق رفح جنوبي القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت أنها استهدفت جرافة عسكرية من طراز “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قالت إنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة من 9 جنود من نقطة الصفر شرقي خان يونس، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها أيضا بين قتيل وجريح.

وأعلنت الكتائب ايضا مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليتي تفجير بمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.