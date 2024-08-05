العدو يعزز إجراءات الدفاع عن مستوطنات الضفة خشية اقتحامها على غرار 7 أكتوبر في غلاف غزة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن رفع حالة التأهب في أوساط الجيش لتعزيز الدفاع عن المستوطنات على طول خط التماس مع مناطق شمال الضفة الغربية وطولكرم.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن ذلك جاء بعد تحذيرات فورية في أعقاب الاغتيالات الأخيرة حول نية مجموعات مسلحة تنفيذ عمليات تسلل إلى المستوطنات على طول خط التماس بتوجيه من إيران وحماس.

وادعت أن التحذيرات التي وصلت لجهاز الشاباك تتعلق بشكل رئيسي بنوايا خلايا مسلحة في طولكرم من التسلل إلى تلك المستوطنات، ولذلك تم إرسال مزيد من القوات بهدف الرد الفوري والسريع على أي هجوم.

وأشارت إلى أن ذلك جزء من الدروس المستفادة من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبينت أن الخلية التي تم القضاء عليها صباح السبت الماضي كانت تعتزم تنفيذ عملية تسلل.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن إيران وحماس تحاولان بكل الطرق إشعال الأوضاع في الضفة والتسبب بانتقاضة لأنهما يعتقدان أنها الطريقة الأنجح في منع هجوم إسرائيلي على لبنان.

وتمثل ساحة الضفة الغربية تهديدا رئيسيا لإسرائيل قد يتحول فيها تركيز الحرب على هذه الجبهة.