توقعات أميركية بان إيران ستهاجم إسرائيل يوم غد الاثنين، وقائد القوات الأميركية بالشرق الأوسط يصل إلى المنطقة

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل، غداً (الاثنين)، مشيرين في الوقت ذاته إلى وصول قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إلى المنطقة، السبت، لمحاولة خفض التصعيد، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» الإخباري.

وقال مسؤولان أميركيان إن كوريلا، الجنرال المسؤول عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وصل إلى المنطقة، أمس (السبت)، مع استمرار الاستعدادات لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، رداً على اغتيال تل أبيب لقادة كبار في حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.

وتعهَّدت طهران و«حزب الله» بالرد «بقوة» على اغتيال القائد العسكري الأعلى في الحزب فؤاد شكر في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران.

وأشار المسؤولان الأميركيان إلى أن قائد القيادة المركزية الأميركية سيحاول خلال زيارته خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين.

وأشار «أكسيوس» إلى أنه «تم التخطيط لزيارة الجنرال مايكل كوريلا إلى المنطقة قبل التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران و(حزب الله)»، لكن من المتوقَّع أن يستخدم الجنرال الرحلة لمحاولة «حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي الذي دافع عن إسرائيل ضد الهجوم من إيران في أبريل (نيسان)»، بحسب مسؤول أميركي.

ويتوقع المسؤولون الأميركيون أن يكون أي رد انتقامي إيراني «من نفس أسلوب هجومهم على إسرائيل في أبريل»، ولكن ربما يكون أوسع نطاقاً، وقد يشمل أيضاً مشاركة «حزب الله» من لبنان، وفق «أكسيوس».

وقال المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران و«حزب الله» ستنفذان هجوماً منسقاً أو تعملان بشكل منفصل.

وسأل الصحافيون الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، عما إذا كان يعتقد أن إيران ستتراجع عن الرد، فقال: «أتمنى ذلك، لا أعلم».

وتشعر إدارة بايدن بالقلق من أنه قد يكون من الصعب حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي السابق، لأن اغتيال هنية يأتي في سياق الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي أثارت مشاعر معادية لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة.