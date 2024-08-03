تنظيم مسيرة تشييعية وجنازة رمزية للشهيد القائد إسماعيل هنية وسط عمان مساء اليوم السبت

3 أغسطس، 2024

عمان – شاركت حشود الأردنيين، مساء اليوم السبت، في مسيرة حاشدة انطلقت من المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، بدعوة من ملتقى دعم المقاومة، لتشييع القائد الشهيد اسماعيل هنية رمزياً.

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، المهندس مراد العضايلة، إن الشهيد اسماعيل هنية ارتقى وارتقت معه القضية الفلسطينية، فالقائد هنية ارتقى شهيدا بطلا، فالحرب ستمتد وستكون لعنة على الاحتلال.

وأضاف العضايلة  أن الشهيد اسماعيل هنية وراءه الأمة كلها، وهناك الملايين الذين سيأخذون بثأره وثأر كل الشهداء.

وبين أن عشرات الآلاف من الأردنيين جاءت اليوم لتودع الشهيد اسماعيل هنية الذي دفع وقدم عمره وروحه ودماءه لأجل القضية ولأجل الحق الفلسطين.

وأكد المراقب العام أن الشعب الأردني حضر ليؤكد خياره الداعم للمقاومة وأنه شريك في المعركة ضد العدو الصهيوني حتى تحرير فلسطين.

البوصلة

3 أغسطس، 2024

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