بينهم القائد القسامي هيثم بليدي.. ارتقاء 5 شهداء بقصف من طائرة مسيّرة للعدو، اليوم السبت، بمحافظة طولكرم/ فيديو

طولكرم – استشهد خمسة شبان فلسطينيين، صباح اليوم السبت، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدفهم في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية، إن الشهداء كانوا عبارة عن جثث متفحمةـ، بعد أن أصابهم صاروخا أطلق من طائرة مسيرة تجاه مركبة كانوا على متنها وكانت تسير على الطريق الواصل بين عتيل وزيتا شمال المحافظة.

وعرف من بين الشهداء هيثم بليدي (25 عامًا) من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة لمحافظة طولكرم وقامت بعمليات تجريف للشوارع والبنية التحتية بحجة البحث عن عبوات ناسفة.

واقتحمت عدة آليات مكان قصف المركبة وقامت بعمليات تفتيش في محيطها قبل أن تنسحب.

ونعت فصائل العمل الوطني في المحافظة الشهداء، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواح الشهداء، ونددت بجريمة الاغتيال الجبانة بدم بارد، وحملت الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية.

وفي التفاصيل، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم السبت، إثر قصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب بلدة زيتا شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان في المدينة بأن قوات الاحتلال قصفت مركبة كان يستقلها 5 شبان على الطريق الوصلة بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم ما أدى لاندلاع النيران فيها وتفحمها بالكامل واستشهادهم وتفحم أجسادهم.

في حين قال جيش الاحتلال في بيانٍ له، إن قواته قصفت مركبة فلسطينية تقل ما أسماها “خلية مسلحة” قرب مدينة طولكرم.

وأكد مدير مستشفى ثابت الحكومي بطولكرم الدكتور أمين خضر: “ارتقاء 5 شهداء: شهيد معروف الهوية وهو هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة، وموجودون في مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم”.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال تكثف تحليقها في سماء مدينة طولكرم.

وذكر سكان محليون، أنه عند وصول الفلسطينيين وقوات الدفاع المدني إلى موقع السيارة المستهدفة لإخماد النيران، اقتحمت قوات الاحتلال محيط الموقع.

وعقب العملية، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال موقع الاغتيال ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب، حيث عاينت المركبة والجثامين، ثم دفع بتعزيزات عسكرية ترافقها 4 جرافات مجنزرة.

وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تدمير واسعة في الشطر الغربي من المدينة، حيث دمر الاحتلال البنية التحتية ومركبات وممتلكات عامة في محيط مسجد المرابطين ومجمع المحاكم.

ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الشهداء وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواحهم.

كما نددت بجريمة الاغتيال التي وصفتها بالجبانة والبشعة وبدم بارد وحملت الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن استهدافهم.

الأهالي يتفقدون المركبة التي قصفها الاحتلال واغتال عدة مقاومين بداخلها شمال طولكرم. pic.twitter.com/n9LuAtzHvt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2024

مشاهد قاسية.. اللحظات الأولى بعد اغتيال الاحتلال لمقاومين بقصف مركبتهم على طريق عتيل زيتا قرب طولكرم. pic.twitter.com/N8A3n8PKTp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2024