الحرس الثوري الإيراني: مقذوف قصير المدى من خارج المبنى برأس حربي وزنه 7 كيلوغرامات تسبب في استشهاد هنية

نشر الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، بيانًا يظهر آخر ما توصلت إليه تحقيقاته بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الشهيد إسماعيل هنية، في طهران فجر الأربعاء الماضي.

وأشار إلى أنّ هذه العملية جرت عبر “إطلاق مقذوف قصير المدى، برأس حربي وزنه 7 كيلوغرامات، من خارج محيط مكان استقرار الضيوف تسبب بانفجار قوي. “.

وأكّد البيان مسؤولية كيان الاحتلال الإسرائيلي “بدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة عن التخطيط والتنفيذ للعملية”.

وشدّد على أنّ الثأر لدماء “الشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي”، وأنّ “الكيان الصهيوني الإرهابي، سيعاقب بالتأكيد على هذه المقامرة والجريمة الإرهابية عقاباً شديداً في الزمان والمكان والطريقة المناسبة”.

وكان حرس الثورة قد أعلن نبأ استشهاد هنية، في اغتيالٍ إسرائيلي، استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر 31 تموز/يوليو الفائت.

وجاء الاغتيال خلال زيارة قام بها هنية إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد لقاء جمعه مع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، وبعد ساعات على اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدّى إلى استشهاد وجرح مدنيين.