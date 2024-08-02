زمن العملاء.. محكمة بالقدس تلزم سلطة عباس بدفع 80 مليون شيقل لعملاء تجسسوا لصالح اسرائيل

2 أغسطس، 2024

الترا فلسطين

قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع أكثر من 80 مليون شيقل إلى 39 شخصًا تشتبه السلطة الفلسطينية في تعاونهم مع إسرائيل.

ووفق موقع صحيفة يديعوت أحرنوت، سيتم دفع التعويضات نتيجة مقتل بعضهم والتعذيب الذي تعرض له العملاء الذين عملوا لصالح إسرائيل.

وأضافت يديعوت أنه وفي حكم أصدره قاضي المحكمة المركزية في القدس، موشيه دروري، عام 2017، تقرر أن السلطة الفلسطينية قامت بالفعل بتعذيب متعاونين مع إسرائيل، لكن مسألة التعويضات تركها القاضي دروري، الذي تقاعد في الوقت الراهن، للقاضية ميريام إيلاني، التي قررت، في سلسلة أحكام أصدرتها الشهر الماضي لصالح المتعاونين مع إسرائيل، دفع تعويضات يبلغ مجموعها نحو 80 مليون شيقل (22 مليون دولار).

وذكرت الصحيفة “أن المكتب الذي رفع الدعوى، والذي يمثل مئات العملاء، سيعمل بعد تطبيق قانون التعويضات الجديد، من أجل شمول المتعاونين في تطبيق القانون بشكل قد يمنح ملايين الشواقل الإضافية كتعويضات، وتنتظر الأطراف ذات العلاقة هذه الأيام قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الشأن”.

وقال المحاميان الإسرائيليّان أرييه أربوس، وباراك كيديم، اللذان يمثلان المتعاونين مع “إسرائيل” إنّ عشرات الأحكام المتوقع صدورها قريبًا، ليست مجرّد تعويضات فقط،  ولكن من المهم تصفية الحساب مع سلطة شريرة، على حدّ قولهما.

2 أغسطس، 2024

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