بعد تواتر الانباء حول اختياره رئيساً جديداً للحركة.. حماس تنفي تعيين مشغل خلفاً لهنيّة

نفت حركة “حماس” ما تردد عن تعيين خالد مشعل رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل مؤخرا.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحركة الفلسطينية في قطاع غزة باسم نعيم لوكالة “نوفوستي”: “لا يوجد شيء جديد بشأن العمل الداخلي لحماس”.

وأشار نعيم إلى أن “انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة يجب أن يتم بعد عقد اجتماع مجلسها الاستشاري، وبعد ذلك يجري الإعلان رسميا عن تعيين رئيس جديد لمكتب “حماس” السياسي”.

وقال مصدر مسؤول في “حماس”: “ننفي تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية، وسنعلن عنه رسميا بعد إجراء الانتخابات التي ستجرى بعد اجتماع المجلس الاستشاري للحركة وسيتم الإعلان عن اسم (الرئيس الجديد للمكتب السياسي ) رسميا بعد الاجتماع”.

الخارجية التركية تسمي مشعل قائما بأعمال رئيس حماس

وكانت وزارة الخارجية التركية قد سمّت، اليوم الجمعة، القيادي في حركة “حماس” خالد مشعل قائما بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان: “التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة مع القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقدم له تعازيه (بوفاة إسماعيل هنية)”.

ولم تصدر “حماس” حتى الآن أية تصريحات رسمية بشأن الشخصية التي ستخلف هنية في منصب رئيس المكتب السياسي، في حين يرأس خالد مشعل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج ويعتبر أحد مؤسسيها.

وبحسب صحيفة “صباح” التركية، يشارك في الجنازة من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس دائرة المخابرات الوطنية إبراهيم قالن ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش.

“رويترز”: خالد مشعل خليفة محتمل لهنية

قالت مصادر في حماس إنه من المتوقع اختيار خالد مشعل رئيسا للمكتب السياسي للحركة محل إسماعيل هنية الذي اغتيل في إيران في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن المسؤول الكبير في حماس خليل الحية المقيم في قطر والذي ترأس مفاوضي الحركة في المفاوضات مع إسرائيل، يحتمل أن يحل مكان هنية.

وقالت الوكالة إن خالد مشعل (68 عاما) أصبح الزعيم السياسي لحماس في المنفى قبل عام من محاولة إسرائيل القضاء عليه في العام 1997، وهو المنصب الذي مكنه من تمثيل الجماعة الإسلامية الفلسطينية في اجتماعات مع حكومات أجنبية في جميع أنحاء العالم، دون عوائق من القيود الإسرائيلية الصارمة على السفر التي أثرت على مسؤولين آخرين في حماس.

ويعد مشعل من مواليد 1956، شخصية محورية في قمة حماس منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، على الرغم من أنه كان يعمل من منفاه في الخارج.

وعلى صعيد متصل، قال خالد مشعل، اليوم الجمعة، إن الحركة لن تعترف بـ “إسرائيل”، مؤكدا أن الحركة لن تتأثر بأي وعيد أو تهديد.

وأضاف، في كلمة خلال مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي وسيم أبو شعبان في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، “لا تنازل عن المبادئ، ولا اعتراف بإسرائيل، سيبقى شعبنا محافظا على وحدتنا الوطنية، سائرا على درب الجهاد والمقاومة واستعادة الحقوق”.

وأشار مشعل إلى أن “الأعداء لا يعلمون أننا نعيش مجاهدين، ونلقى ربنا شهداء، نجيد صناعة الحياة وصناعة الموت بأمر الله”.

وتابع، “أعداؤنا (في إشارة لإسرائيل) لا يتعلمون الدرس، قتلوا قادتنا منذ 100 عام، فماذا حصل؟، كلما ارتقى قائد، جاء قائد، لم يزد ذلك شعبنا إلا قوة”.