استهداف كتائب القسام لجنود العدو وآلياته بمحاور القتال في رفح وحي تل الهوى بمدينة غزة/ فيديو

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قتلت، اليوم الخميس، جنودا إسرائيليين في حي تل الهوى بمدينة غزة وفي رفح جنوب القطاع، في حين ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة بمدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية.

فقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها عبر تطبيق تليغرام، أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة قرب تجمع للآليات، وأوقعتها بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وفي بيان منفصل، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية متحصنة داخل بنايتين واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة في حي تل الهوى أيضا.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت اليوم بعبوات أبابيل وقذائف الهاون آليات الجيش الإسرائيلي وجنوده المتمركزين جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وفي الحي نفسه، أكدت السرايا أن مقاتليها فجروا منزلا مفخخا أعدوه مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة.

كما قالت سرايا القدس إنها اشتبكت وكتائب القسام مع قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة برفح، وأوقعتا أفرادها بين قتيل وجريح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أول مرة في حي تل الهوى مطلع يوليو/تموز الماضي، ثم انسحبت جزئيا من المنطقة قبل أن تعود إليها، وخلال توغلها المستمر هناك تعرضت لخسائر جراء عمليات عديدة للمقاومة.

كما تشهد رفح معارك عنيفة منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي للمدينة قبل أشهر.

تدمير ناقلة جند

وقد بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لتدمير ناقلة جند إسرائيلية من طراز “نمر” بصاروخ موجه من نوع السهم الأحمر، يوم الأحد الماضي، في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

من جهتها، بثت سرايا القدس مقطعا مصورا يظهر استهداف وتفجير مقاتليها آليتين إسرائيليتين في محور التقدم بتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.