حزب الله يعلن أن فؤاد شكر كان في المبنى المستهدف من إسرائيل ومصيره “مجهول” جراء بطء عمليات رفع الأنقاض

31 يوليو، 2024

بيروت: أكد حزب الله، صباح اليوم الأربعاء، أن “القائد الجهادي الكبير” فؤاد شكر كان في المبنى الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، موضحاً في الوقت ذاته أنه ما زال بانتظار الحصول على معلومات بشأن مصيره مع “بطء” عمليات رفع الأنقاض.

وقال الحزب في بيان في أول تعليق منذ الضربة الإسرائيلية: “قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت.. حيث استهدف مبنى سكنياً”.

وأضاف: “كان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى”.

ولفتت إلى أن‏” فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة”.
ومضى يقول: “ما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه”.

31 يوليو، 2024

مقالات ذات صلة

إسرائيل تلمح إلى مسؤوليتها عن اغتيال اسماعيل هنية عبر “صورة بختم أحمر” نشرتها على “فيسبوك”.. ثم حذفتها

31 يوليو، 2024

خالد مشعل، رئيس حركة حماس بالخارج، أبرز المرشحين لخلافة إسماعيل هنية في قيادة الحركة في هذا الوقت الصعب

31 يوليو، 2024

خامنئي يتوعد.. استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية جراء غارة صهيونية على إيران فجر اليوم الاربعاء

31 يوليو، 2024

غارة صهيونية بطائرة مسيرة تفشل في استهداف القائد بحزب الله فؤاد شكر في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت/ فيديو

30 يوليو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى