تنديداً بجريمة اغتيال هنية.. اعتصام حاشد، مساء اليوم الأربعاء، في ساحة المسجد الكالوتي قرب سفارة العدو في عمان

عمان- شارك آلاف الأردنيين في الاعتصام الحاشد، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، في ساحة المسجد الكالوتي قرب سفارة الكيان الصهيوني في العاصمة عمان، وذلك تنديدا بجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الشهيد اسماعيل هنية.

وقد أشاد المشاركون بمسيرة الشهيد اسماعيل هنية، مشددين على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولّادة للقادة، فيما طالبوا فصائل المقاومة جميعا بالردّ على جريمة اغتيال الشهيد.

كما ندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحقّ الأهل في قطاع غزة، مؤكدين أن هذه الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال إنما تأتي بمشاركة ودعم أمريكي مباشر.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جو 24