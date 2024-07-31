الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل، وتثبت سعر الكاز لشهر آب المقبل

31 يوليو، 2024

عمان 31 تموز (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 920 فلسا للتر بدلا من 900 فلس للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1160 فلسا للتر بدلا من 1140 فلسا للتر، ورفع سعر بيع الديزل ليصبح 715 فلسا للتر بدلا من 705 فلسات للتر.
كما قررت الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير / أسطوانة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1-31 آب المقبل.
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) والديزل خلال شهر تموز.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلسا للتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 20 فلسا للتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات للتر.

31 يوليو، 2024

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