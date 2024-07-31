إسرائيل تلمح إلى مسؤوليتها عن اغتيال اسماعيل هنية عبر “صورة بختم أحمر” نشرتها على “فيسبوك”.. ثم حذفتها

ألمحت الحكومة الإسرائيلية إلى مسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية وذلك عبر صورة نشرتها عبر “فيسبوك”.

فقد نشر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية عبر صفحته صورة لهنية مع ختم أحمر اللون على جبينه مكتوب عليه عبارة “تم القضاء عليه، eliminated”.

وكتب مع الصورة: “تم القضاء عليه: قُتل إسماعيل هنية، القائد الأعلى لحركة حماس، في ضربة دقيقة في طهران، إيران”.

يشار إلى أن المكتب أقدم على محو المنشور كاملا بعد حوالي ساعة من نشره، حيث تظهر عبارة “هذا المنشور على الفيسبوك لم يعد متوفرا. ربما تمت إزالته أو ربما تغيرت إعدادات الخصوصية الخاصة بالمنشور”، عند محاولة الدخول إلى الرابط.

وكانت قد أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وبحسب ما نقلت قناة “الميادين” عن مصدر لها، فقد تمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق “من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران”.

وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية في طهران، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.