لأول مرة في تاريخ فلسطين وجراء العدوان الصهيوني منذ 7 أكتوبر.. نتائج امتحان التوجيهي في قطاع غزة : “لم ينجح أحد”

رام الله – في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التعليم في فلسطين، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أمس الإثنين، نتائج امتحان الثانوية العامة في الضفة الغربية والشتات من دون قطاع غزة الذي يكابد أهله حرباً إسرائيلية همجية منذ عشرة شهور، حرمت طلبته البالغ عددهم 39 ألفاً من الالتحاق بمدارسهم، وكذلك من المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، باستثناء من تمكنوا من مغادرة القطاع إلى دول أخرى، سيما مصر التي تستضيف العدد الأكبر من هؤلاء الطلبة.

وبخلاف ما كان متبعاً، أوضحت الوزارة أن هذا العام لا نسب عامّة للنجاح، لأن الأعداد لم تكتمل، إذ إن خمسين ألفاً ومئة طالب تقدمّوا للامتحان، ومن بين هؤلاء 1536 طالباً موجودون في 29 دولة خارج الوطن، منهم 1320 غادروا قطاع غزة، منهم 1090 طالباً وطالبة موجودون في جمهورية مصر العربية، فيما أكدت الوزارة أنها ستعقد دورة خاصة لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة، حال انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، لم يتمكن 630 ألفاً من طلبة المدارس و88 ألفاً من طلبة الجامعات في غزة من ممارسة حقهم الطبيعي في الدراسة.

يذكر أن نحو عشرة آلاف طالب وطالبة، بينهم 450 من طلبة الثانوية العامة، استشهدوا خلال حرب الإبادة المستمرة، علاوة على استشهاد 400 معلم، ومئة وخمسة من كوادر الجامعات، في ظل وجود 55 معتقلاً من طلبة الثانوية العامة، وترافق ذلك مع تدمير 286 مبنى من أصل307 أبنية مدرسية، وواحد وثلاثين من المباني التابعة لجامعات غزة بشكل كامل.